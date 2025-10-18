Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Фигура учителя Лонгрид Приют для трудолюбивых Лонгрид Присяжные заседатели: первое дело в Удмуртии Лонгрид

В селе Июльском Воткинского района появилось «Клёвое место»

11:16, 18 октября, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В селе Июльском Воткинского района появилось «Клёвое место»
11:16, 18 октября, 2025
Константин Ижболдин
журналист
234
0
#Воткинский район\n#Июльское\n#благоустройство
Источник фото: Администрация Воткинского района
234
0

Там благоустроили набережную.

Воткинск. Удмуртия. В селе Июльском Воткинского района благоустроили набережную в рамках проекта «Клёвое место». Об этом написали в соцсетях администрации Воткинского района. 

В селе благоустроили набережную около местного водоема. Появилась пешеходная дорожка из брусчатки, провели освещение, установлен пирс для рыбаков, поставили качели, скамейки и урны. 

Выполнен первый этап концепции благоустройства в селе Июльское. Проект под названием «Клёвое место» реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:16, 18 октября, 2025
Константин Ижболдин
журналист
234
0
#Воткинский район\n#Июльское\n#благоустройство