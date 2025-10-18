Воткинск. Удмуртия. В селе Июльском Воткинского района благоустроили набережную в рамках проекта «Клёвое место». Об этом написали в соцсетях администрации Воткинского района.

В селе благоустроили набережную около местного водоема. Появилась пешеходная дорожка из брусчатки, провели освещение, установлен пирс для рыбаков, поставили качели, скамейки и урны.

Выполнен первый этап концепции благоустройства в селе Июльское. Проект под названием «Клёвое место» реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».