Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле планируют устранить последствия провала грунта и брусчатки на набережной к началу навигационного сезона 2026 года. Об этом рассказал глава города Виктор Шестаков во время прямого эфира 17 июня.

Напомним, 24 мая на набережной Сарапула рядом с причалом несколько человек провалились в яму, которая образовалась из-за размытия грунта.

По словам мэра, обследование причала проводится ежегодно перед началом судоходного сезона, этот год не стал исключением – экспертная комиссия пришла к заключению, что причальная инфраструктура готова к эксплуатации. Однако произошло обрушение нижнего грунта и провал брусчатки.

«После инцидента мы оперативно пригласили ещё одну экспертную организацию, чтобы определить истинные причины произошедшего. Экспертиза определила, что в определённых местах шпунтовой стенки есть повреждения, которые и вызвали осыпание грунта, плюс высокий уровень воды также повлиял на это», – поделился Виктор Шестаков.

Он также отметил, что 10 июня навигация была восстановлена чуть ниже по реке.

Сейчас, когда имеется экспертное заключение, необходимо выполнить проектно-изыскательские работы и подготовить проектно-сметную документацию.

«Я надеюсь, что мы к концу октября получим необходимый набор документов, который будет включать в себя все необходимые мероприятия для ликвидации причин инцидента. И впоследствии, уже к навигации 2026 года, подойти с мероприятиями, которые позволят нивелировать минимальные риски в приёме судов и гостей», – подытожил глава Сарапула.