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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Уполномоченный по правам человека в Удмуртии осмотрел сарапульскую колонию №5

16:15, 17 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Уполномоченный по правам человека в Удмуртии осмотрел сарапульскую колонию №5
16:15, 17 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#права человека
Источник фото: vk.com/club217324174
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Виктор Кушко указал на некоторые недостатки помещений.

Сарапул. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике Виктор Кушко посетил исправительную колонию №5 в Сарапуле. В ходе визита он осмотрел внутренние помещения и пообщался с заключёнными. Об этом сообщается в группе аппарата омбудсмена в Удмуртии.

Виктор Кушко посетил общежития отрядов, столовую, камеры штрафного изолятора (ШИЗО), помещения камерного типа (ПКТ), производственные участки и медицинскую часть, а также пообщался с осужденными, ответив на их вопросы.

По итогам проверки Кушко указал руководству учреждения на недостаточное освещение в некоторых камерах ШИЗО и ПКТ.

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16:15, 17 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
4
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#права человека