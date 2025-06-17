Сарапул. Удмуртия. Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике Виктор Кушко посетил исправительную колонию №5 в Сарапуле. В ходе визита он осмотрел внутренние помещения и пообщался с заключёнными. Об этом сообщается в группе аппарата омбудсмена в Удмуртии.

Виктор Кушко посетил общежития отрядов, столовую, камеры штрафного изолятора (ШИЗО), помещения камерного типа (ПКТ), производственные участки и медицинскую часть, а также пообщался с осужденными, ответив на их вопросы.

По итогам проверки Кушко указал руководству учреждения на недостаточное освещение в некоторых камерах ШИЗО и ПКТ.