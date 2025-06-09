Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле организуют альтернативное место приёма водного транспорта. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, что 24 мая в городе из-за сезонного подъёма воды в Каме подмыло причальную инфраструктуру, в результате брусчатка на набережной частично обрушилась. Две женщины упали в образовавшуюся яму. Для безопасности людей доступ к данной территории на время ограничили.

Провал засыпали песком. Специализированная организация обследовала повреждения. На месте стартовал ремонт, но, несмотря на это, в текущем сезоне данный участок причала эксплуатировать не будут.

«Мы посоветовались со специализированной организацией, от места, где произошёл инцидент, рекомендовано на несколько метров сдвинуться по течению Камы, и мы это сделаем, и с запасом в три раза от рекомендованного расстояния. Хочу сказать, что причал, в той части, где будут проводиться работы, будет ограничен для прогулок горожан и гостей города, а новое место высадки пассажиров мы постараемся сделать максимально безопасным», — пояснил глава города Виктор Шестаков.

В месте провала после комплексного обследования всей шпунтовой стенки разработают проект по устранению замечаний. Затем стартует капремонт участков стенки и причальной инфраструктуры, чтобы в следующем сезоне Сарапул смог принимать теплоходы в безопасных условиях. Пока горожан просят воздержаться от посещения зоны причалов.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту данного происшествия.