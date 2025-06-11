Мужчина взял с прилавка алкоголь и пытался выйти, не оплатив товар.
Сарапул. Удмуртия. Разнёсшего магазин пьяного жителя Сарапула привлекли к административной ответственности. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.
Ранее в соцсетях запостили видео, на котором буйный мужчина выбивает стекло во входной двери в магазин. Мужчина пытался уйти, не оплатив алкоголь.
«Сотрудники магазина закрыли двери на замок и вызвали сотрудников полиции. Пытаясь выйти на улицу, мужчина разбил стекло входной двери», — прокомментировали инцидент в министерстве.
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