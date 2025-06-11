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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Выбившего стекло в магазине жителя Сарапула привлекли к ответственности

12:07, 11 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Выбившего стекло в магазине жителя Сарапула привлекли к ответственности
12:07, 11 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Сарапул\n#дебош\n#пьяные
Источник фото: скриншот из видео
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Мужчина взял с прилавка алкоголь и пытался выйти, не оплатив товар.

Сарапул. Удмуртия. Разнёсшего магазин пьяного жителя Сарапула привлекли к административной ответственности. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Ранее в соцсетях запостили видео, на котором буйный мужчина выбивает стекло во входной двери в магазин. Мужчина пытался уйти, не оплатив алкоголь.

«Сотрудники магазина закрыли двери на замок и вызвали сотрудников полиции. Пытаясь выйти на улицу, мужчина разбил стекло входной двери», — прокомментировали инцидент в министерстве. 

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12:07, 11 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
3
0
#Сарапул\n#дебош\n#пьяные