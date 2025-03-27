Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения двум сотрудникам Госавтоинспекции, подозреваемых в получении взяток при регистрации автомобилей с уничтоженными или испорченными идентификационными номерами. ОБ этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, начальник отделения МРЭО ГИБДД Удмуртии и старший эксперт ЭКЦ МВД республики вступили в преступный сговор с предпринимателем. За взятки в размере более 250 тыс. рублей они ускоряли постановку машин на учет, вносили изменения в регистрационные данные, а также оформляли автомобили с уничтоженными VIN-номерами.

26 марта их деятельность была пресечена следователями СК совместно с ФСБ и подразделением собственной безопасности МВД. У обвиняемых провели обыски, изъяли документы, электронные носители и около 450 тысяч рублей наличными.

Суд арестовал обоих фигурантов. Расследование продолжается — правоохранители проверяют возможные другие эпизоды преступной схемы.

Руководством МВД по данному факту назначена служебная проверка. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.