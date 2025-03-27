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Задержанных за взятки при регистрации авто ижевских полицейских поместили под стражу

17:54, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Задержанных за взятки при регистрации авто ижевских полицейских поместили под стражу
17:54, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятки
Источник фото: Объединённая пресс-служба судов Удмуртии
143
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В ходе обысков силовики обнаружили наличность в сумме 450 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный районный суд Ижевска избрал меру пресечения двум сотрудникам Госавтоинспекции, подозреваемых в получении взяток при регистрации автомобилей с уничтоженными или испорченными идентификационными номерами. ОБ этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, начальник отделения МРЭО ГИБДД Удмуртии и старший эксперт ЭКЦ МВД республики вступили в преступный сговор с предпринимателем. За взятки в размере более 250 тыс. рублей они ускоряли постановку машин на учет, вносили изменения в регистрационные данные, а также оформляли автомобили с уничтоженными VIN-номерами.

26 марта их деятельность была пресечена следователями СК совместно с ФСБ и подразделением собственной безопасности МВД. У обвиняемых провели обыски, изъяли документы, электронные носители и около 450 тысяч рублей наличными.

Суд арестовал обоих фигурантов. Расследование продолжается — правоохранители проверяют возможные другие эпизоды преступной схемы. 

Руководством МВД по данному факту назначена служебная проверка. При подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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17:54, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
143
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятки