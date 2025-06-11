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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии задержан менеджер одной из фирм, подозреваемый в даче взятки за гособоронзаказ

15:15, 11 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии задержан менеджер одной из фирм, подозреваемый в даче взятки за гособоронзаказ
15:15, 11 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятки
Источник фото: ИА «Сусанин»
74
0

Сумма взятки составила 220 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержан менеджера одной из фирм, который предложил взятку в 220 тысяч рублей должностному лицу оборонного предприятия. Деньги предназначались за ускорение заключения контрактов, приемки и оплаты товаров, необходимых для выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). Идёт следствие.

По данной статье максимальное наказание составляет до 12 лет лишения свободы с возможным штрафом, который может достигать шестидесятикратной суммы взятки.

Расследование продолжается.

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15:15, 11 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятки