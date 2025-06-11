Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержан менеджера одной из фирм, который предложил взятку в 220 тысяч рублей должностному лицу оборонного предприятия. Деньги предназначались за ускорение заключения контрактов, приемки и оплаты товаров, необходимых для выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»). Идёт следствие.

По данной статье максимальное наказание составляет до 12 лет лишения свободы с возможным штрафом, который может достигать шестидесятикратной суммы взятки.

Расследование продолжается.