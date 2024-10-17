Одного из руководителей АО «Газпром газораспределение Ижевск» задержали сотрудники ФСБ

Ижевск. Удмуртия. Одного из замдиректоров Ижевского филиала АО «Газпром газораспределение Ижевск» задержали сотрудники УФСБ по Удмуртии совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии. Как сообщает пресс-служба ведомства, его обвиняют в получении взяток в крупном размере за выдачу технических условий на строительство в части газификации и газоснабжения городских и сельских территорий республики.

«Установлено, что задержанный получил незаконное денежное вознаграждение на общую сумму в 820 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по УР, по версии следствия, подозреваемый с августа 2019 года по сентябрь 2020 года получал лично и путём зачисления на банковские карты взятки за заключение договоров на техприсоединение с юридическими и физическими лицами.

Уголовное дело завели по части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.

Ранее следственными органами СК России по Удмуртии был задержан работник этой же организации, занимавший должность начальника группы главного сварщика. На основании собранных следствием доказательств его обвинили в получении взятки по статье 290 УК РФ. Этому фигуранту инкриминировали то, что с 2021 по 2024 годы он получал взятки за покровительство по службе и лоббирование интересов коммерческих структур при заключении АО «Газпром газораспределение Ижевск» договоров об оказании услуг.