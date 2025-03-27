Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали начальника отдела регистрации автомобилей МРЭО Госавтоинспекции республики. Его подозревают в получении взяток за постановку на учёт машин с уничтоженными или повреждёнными идентификационными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

По данным следствия, капитан полиции получил в общей сложности 200 000 рублей за незаконную постановку на учет таких машин и внесение изменений в их регистрационные данные.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия. Максимальное наказание за подобные преступления — до 12 лет лишения свободы и штраф в 60-кратном размере взятки.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, руководство назначило служебную проверку. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Расследование продолжается.