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В Удмуртии по подозрению во взяточничестве задержали начальника отделения ГАИ по регистрации машин 

16:26, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии по подозрению во взяточничестве задержали начальника отделения ГАИ по регистрации машин 
16:26, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
132
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятки
Источник фото: ИА «Сусанин»
132
0

Общая сумма незаконно полученных средств составила 200 000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали начальника отдела регистрации автомобилей МРЭО Госавтоинспекции республики. Его подозревают в получении взяток за постановку на учёт машин с уничтоженными или повреждёнными идентификационными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

По данным следствия, капитан полиции получил в общей сложности 200 000 рублей за незаконную постановку на учет таких машин и внесение изменений в их регистрационные данные. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия. Максимальное наказание за подобные преступления — до 12 лет лишения свободы и штраф в 60-кратном размере взятки.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, руководство назначило служебную проверку. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Расследование продолжается.

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16:26, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
132
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#взятки