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Грузовик протаранил автобус на федеральной трассе в Малопургинском районе

11:10, 13 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
Грузовик протаранил автобус на федеральной трассе в Малопургинском районе
11:10, 13 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
1221
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#грузоперевозки\n#Малая Пурга
Фото: vk.com/psch37
1221
0

Обошлось без пострадавших.

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе грузовик врезался в пассажирский автобус. Авария произошла 13 ноября неподалеку от районного центра на 135 км федеральной трассы М7 «Волга». Об этом сообщается на официальной странице малопургинской пожарно-спасательной части №37 в соцсети «ВКонтакте»

Сигнал о ДТП спасатели получили в воскресенье в 07:37. Водитель автотягача Scania совершил наезд на стоящий на обочине автобус. Груженая фура съехала в кювет и опрокинулась. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

11:10, 13 ноября, 2022
Андрей Поносов
журналист
1221
0
#Удмуртия\n#ДТП\n#грузоперевозки\n#Малая Пурга