Грузовик протаранил автобус на федеральной трассе в Малопургинском районе

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе грузовик врезался в пассажирский автобус. Авария произошла 13 ноября неподалеку от районного центра на 135 км федеральной трассы М7 «Волга». Об этом сообщается на официальной странице малопургинской пожарно-спасательной части №37 в соцсети «ВКонтакте»

Сигнал о ДТП спасатели получили в воскресенье в 07:37. Водитель автотягача Scania совершил наезд на стоящий на обочине автобус. Груженая фура съехала в кювет и опрокинулась. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.