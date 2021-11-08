Житель Каракулинского района погиб при пожаре в собственном доме

Он проживал один и злоупотреблял алкоголем.

Каракулино. Удмуртия. В Каракулинском районе Удмуртии выясняют обстоятельства гибели местного жителя при пожаре в его доме. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл накануне, 7 ноября, в 22:40. Загорелся дом в деревне Малые Калмаши Каракулинского района. Его хозяин — 57-летний мужчина — погиб на месте. Известно, что он проживал один и злоупотреблял алкоголем.

По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём в состоянии опьянения.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Специалисты ведомства выясняют причины пожара, осматривают место происшествия, а также проведут ряд экспертиз. Опрашиваются родственники и соседи погибшего.

Напомним, 24 октября в огне погиб 62-летний житель Воткинска. Причина пожара была аналогичной — неосторожное обращение с огнём в состоянии опьянения.