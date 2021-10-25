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Пожилой мужчина погиб при пожаре в Воткинске

15:10, 25 октября, 2021
Юрий Абашев
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Воткинске
15:10, 25 октября, 2021
Юрий Абашев
350
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей
Фото: pixabay.com
350
0

По факту трагедии начата доследственная проверка.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске начата доследственная проверка по факту гибели в огне 62-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Установлено, что 24 октября около двух часов ночи в одной из квартир жилого дома на улице Королёва произошёл пожар. В пламени погиб пожилой мужчина, который злоупотреблял алкогольными напитками. Предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнём в нетрезвом состоянии. 

Следователи осмотрели место происшествия, назначили все необходимые экспертизы, опросили соседей и родственников погибшего.

15:10, 25 октября, 2021
Юрий Абашев
350
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей
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