Пожилой мужчина погиб при пожаре в Воткинске

По факту трагедии начата доследственная проверка.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске начата доследственная проверка по факту гибели в огне 62-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Установлено, что 24 октября около двух часов ночи в одной из квартир жилого дома на улице Королёва произошёл пожар. В пламени погиб пожилой мужчина, который злоупотреблял алкогольными напитками. Предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с огнём в нетрезвом состоянии.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили все необходимые экспертизы, опросили соседей и родственников погибшего.