В Ижевске пожилого работника одного из предприятий насмерть придавило погрузчиком

Следователи начали проверку организации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводится проверка предприятия, где от производственной травмы скончался один из работников. 62-летнего мужчину придавило погрузочной машиной, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК России.

По данным следователей, погибший был водителем погрузчика. 18 октября в рабочее время мужчина намеревался заменить масло в моторе машины, при этом в качестве поддержки механизма установил второй погрузчик.

Во время работы агрегат опустился и придавил водителя. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. На предприятии проводится опрос сотрудников – коллег погибшего и руководства, идет проверка имеющихся у организации документов по организации производства и технике безопасности.

Напомним, подобный случай произошел 9 сентября 2021 года в Глазовском районе. Тогда 35-летний мужчина получил несовместимую с жизнью травму при ремонте лесозаготовительной техники.