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В Ижевске пожилого работника одного из предприятий насмерть придавило погрузчиком

16:55, 20 октября, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске пожилого работника одного из предприятий насмерть придавило погрузчиком
16:55, 20 октября, 2021
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#гибель людей\n#производство\n#травматизм\n#несчастный случай\n#Следственный комитет
Фото: пресс-служба следственного управления СК РФ по УР
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Следователи начали проверку организации.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводится проверка предприятия, где от производственной травмы скончался один из работников. 62-летнего мужчину придавило погрузочной машиной, сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СК России.

По данным следователей, погибший был водителем погрузчика. 18 октября в рабочее время мужчина намеревался заменить масло в моторе машины, при этом в качестве поддержки механизма установил второй погрузчик.

Во время работы агрегат опустился и придавил водителя. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. На предприятии проводится опрос сотрудников – коллег погибшего и руководства, идет проверка имеющихся у организации документов по организации производства и технике безопасности.

Напомним, подобный случай произошел 9 сентября 2021 года в Глазовском районе. Тогда 35-летний мужчина получил несовместимую с жизнью травму при ремонте лесозаготовительной техники.

16:55, 20 октября, 2021
Андрей Поносов
230
0
#Ижевск\n#гибель людей\n#производство\n#травматизм\n#несчастный случай\n#Следственный комитет
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