В Удмуртии в ходе спецоперации сотрудники УФСИН задержали 13 разыскиваемых лиц

Участие приняли 110 сотрудников управления, которые проверили 303 адреса.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» задержали 13 человек, находящихся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике.

Спецоперация продолжалась два дня. Из 13 задержанных — 3 разыскивались сотрудниками МВД. Остальные — Управлением ФСИН Удмуртии. В числе задержанных оказались лица, которые не прибыли для отбытия назначенного наказания в колонию-поселение, и уклонявшиеся от получения направления на следование в неё. Также в числе задержанных оказались и те, кто не приходил в органы Уголовно-исполнительной инспекции для постоянной регистрации — им наказание заменили на реальный срок.

В спецоперации приняли участие 110 сотрудников УФСИН Удмуртии, которые проверили 303 адреса.