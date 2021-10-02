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В Удмуртии в ходе спецоперации сотрудники УФСИН задержали 13 разыскиваемых лиц

13:55, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии в ходе спецоперации сотрудники УФСИН задержали 13 разыскиваемых лиц
13:55, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
1336
0
#Удмуртия\n#УФСИН
Фото: twenty20.com
1336
0

Участие приняли 110 сотрудников управления, которые проверили 303 адреса.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» задержали 13 человек, находящихся в розыске. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Удмуртской Республике. 

Спецоперация продолжалась два дня. Из 13 задержанных — 3 разыскивались сотрудниками МВД. Остальные — Управлением ФСИН Удмуртии. В числе задержанных оказались лица, которые не прибыли для отбытия назначенного наказания в колонию-поселение, и уклонявшиеся от получения направления на следование в неё. Также в числе задержанных оказались и те, кто не приходил в органы Уголовно-исполнительной инспекции для постоянной регистрации — им наказание заменили на реальный срок. 

В спецоперации приняли участие 110 сотрудников УФСИН Удмуртии, которые проверили 303 адреса.

13:55, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
1336
0
#Удмуртия\n#УФСИН
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