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Руководитель одного из отделов исправительного учреждения УФСИН из Удмуртии незаконно покинул страну

11:50, 06 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Руководитель одного из отделов исправительного учреждения УФСИН из Удмуртии незаконно покинул страну
11:50, 06 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
970
0
#Удмуртия\n#УФСИН\n#УФСБ\n#гостайна
Фото: unsplash.com (Ross Parmly)
970
0

При этом фигурант имел допуск к государственной тайне.

Ижевск. Удмуртия. Руководитель одного из отделов исправительного учреждения УФСИН на территории Удмуртии несанкционированно выехал за пределы страны. Как сообщает пресс-служба УФСБ РФ по УР, фигурант выехал за пределы России в период действия в его отношении соответствующих ограничений, связанных с наличием допуска к государственной тайне.

Теперь в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 283.2 УК РФ «Выезд из Российской Федерации гражданина Российской Федерации, допущенного или ранее допущенного к государственной тайне».

В ведомстве отметили, что в настоящий момент ведутся дальнейшие следственные действия.

11:50, 06 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
970
0
#Удмуртия\n#УФСИН\n#УФСБ\n#гостайна