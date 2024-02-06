Руководитель одного из отделов исправительного учреждения УФСИН из Удмуртии незаконно покинул страну

Ижевск. Удмуртия. Руководитель одного из отделов исправительного учреждения УФСИН на территории Удмуртии несанкционированно выехал за пределы страны. Как сообщает пресс-служба УФСБ РФ по УР, фигурант выехал за пределы России в период действия в его отношении соответствующих ограничений, связанных с наличием допуска к государственной тайне.

Теперь в его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 283.2 УК РФ «Выезд из Российской Федерации гражданина Российской Федерации, допущенного или ранее допущенного к государственной тайне».

В ведомстве отметили, что в настоящий момент ведутся дальнейшие следственные действия.