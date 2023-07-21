Мастер спорта по дзюдо Светлана Ерегина дала уроки осуждённым Ижевской воспитательной колонии

Ижевск. Удмуртия. Осуждённые Ижевской воспитательной колонии (ИВК) встретились с мастером спорта по дзюдо, доктором педагогических наук, советником председателя общества «Динамо» Светланой Ерегиной. Спортсменка провела для воспитанников несколько уроков. Занятия также проходили на стадионе «Динамо». На одном из них побывал корреспондент «Сусанина».

Визиты Светланы Ерегиной к осуждённым ИВК проводятся в рамках совместного проекта колонии и общества «Динамо». Для ребят она провела занятия по формированию дружеских, гуманных отношений с ровесниками, в основе которых будут положены нравственные нормы. Для иллюстраций дружеских отношений спортсменка приводила отдельные произведения Владимира Высоцкого.

На занятиях поднимались темы пагубного влияния алкоголя на здоровье, а также спорта и активного образа жизни — как средства борьбы с опасными пристрастиями. Теория закрепилась практикой. Спортсменка подготовила для парней новый комплекс упражнений, которые они выполняли под контролем Ерегиной на протяжении трёх дней в стенах колонии.

13 июля ребята посетили стадион «Динамо», где для них провели экскурсию. Затем они спустились в спортивный зал и провели ещё одну тренировку с именитой дзюдоисткой.

«Физкультурные занятия с подростками, отбывающими наказание в Ижевской воспитательной колонии, проводятся в рамках пилотного проекта ФСИН России и Общества «Динамо» по физическому и нравственному воспитанию несовершеннолетних осужденных. Целью этой программы является содействие гармоничному развитию личности воспитанников и профилактика отклоняющегося и антиобщественного противоправного поведения, в том числе на основе положительных примеров спортсменов-динамовцев», — рассказали в УФСИН по Удмуртии.