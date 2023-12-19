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За оправдание деятельности «Правого сектора»* заключенному в Удмуртии продлили срок

11:59, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
За оправдание деятельности «Правого сектора»* заключенному в Удмуртии продлили срок
11:59, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
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#«Правый сектор»\n#УФСБ\n#УФСИН\n#Удмуртия\n#экстремизм
Фото: ИА «Сусанин»
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В момент преступления он уже находился в колонии.

Завьялово. Удмуртия. Завьяловский районный суд Удмуртии назначил дополнительный срок заключённому за экстремистские высказывания. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Нарушитель призывал к насилию в отношении российских военных и лиц неславянских национальностей, публично оправдывал деятельность «Правого сектора»*. Его причастность к преступлению выявили сотрудники региональных УФСБ и УФСИН.

Суд назначил наказание в виде дополнительных 2 лет колонии строго режима, которые добавили к неотбытому сроку.

* признана экстремистской организацией, деятельность запрещена в РФ.

11:59, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
180
0
#«Правый сектор»\n#УФСБ\n#УФСИН\n#Удмуртия\n#экстремизм