За оправдание деятельности «Правого сектора»* заключенному в Удмуртии продлили срок

Завьялово. Удмуртия. Завьяловский районный суд Удмуртии назначил дополнительный срок заключённому за экстремистские высказывания. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Нарушитель призывал к насилию в отношении российских военных и лиц неславянских национальностей, публично оправдывал деятельность «Правого сектора»*. Его причастность к преступлению выявили сотрудники региональных УФСБ и УФСИН.

Суд назначил наказание в виде дополнительных 2 лет колонии строго режима, которые добавили к неотбытому сроку.

* признана экстремистской организацией, деятельность запрещена в РФ.