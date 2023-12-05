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Разгласившему государственную тайну экс-начальнику одного из учреждений УФСИН по Удмуртии вынесли приговор

10:55, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Разгласившему государственную тайну экс-начальнику одного из учреждений УФСИН по Удмуртии вынесли приговор
10:55, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
249
0
#полиция\n#УФСИН\n#суд\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
249
0

Ему назначили условное наказание.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии осудили бывшего начальника одного из учреждений УФСИН по республике. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Следствием установлено, что подсудимый передал секретную информацию третьему лицу, не допущенному к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

С учётом признания вины мужчиной, суд назначил ему наказание по части 1 статьи 283 УК России («Разглашение государственной тайны») в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно.

Кроме того, судом установлен испытательный срок 1 год и запрет на занимание должностей, связанных с допуском к государственной тайне, а также осуществление функций представителя власти и административно-распорядительных полномочий в государственных и муниципальных органах.

Приговор вступил в силу.

10:55, 05 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
249
0
#полиция\n#УФСИН\n#суд\n#Удмуртия