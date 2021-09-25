В Ижевске возбудили уголовное дело после аварийной посадки вертолета санавиации

Причины происшествия и виновные лица пока не установлены.

Ижевск. Удмуртия. По факту аварийной посадки вертолета санавиации в Ижевске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета России.

В Ижевске 23 сентября вертолет санитарной авиации «Ансат», принадлежащий акционерному обществу «Русские вертолетные системы», летел из Можги в Ижевск. Около 13:00 он совершил аварийную посадку на территории Первой республиканской больницы. Приземление прошло с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате чего вертолет частично разрушился.

На борту судна находились пилот и три пассажира, которые не получили серьезных травм.

По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). Причины происшествия и виновность лиц пока не установлены.

Напомним, что пациента, которого перевозил вертолет, успешно прооперировали.

Пока предварительной причиной аварийной посадки называют сильный боковой ветер. Полеты санавиации временно прекращены.