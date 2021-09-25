Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

В Ижевске возбудили уголовное дело после аварийной посадки вертолета санавиации

19:30, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
В Ижевске возбудили уголовное дело после аварийной посадки вертолета санавиации
19:30, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авиакатастрофа\n#вертолет\n#операция\n#больница\n#санавиация\n#следствие
Фото: ИА «Сусанин»
178
0

Причины происшествия и виновные лица пока не установлены.

Ижевск. Удмуртия. По факту аварийной посадки вертолета санавиации в Ижевске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета России. 

В Ижевске 23 сентября вертолет санитарной авиации «Ансат», принадлежащий акционерному обществу «Русские вертолетные системы», летел из Можги в Ижевск. Около 13:00 он совершил аварийную посадку на территории Первой республиканской больницы. Приземление прошло с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, в результате чего вертолет частично разрушился. 

На борту судна находились пилот и три пассажира, которые не получили серьезных травм. 

По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). Причины происшествия и виновность лиц пока не установлены.

Напомним, что пациента, которого перевозил вертолет, успешно прооперировали

Пока предварительной причиной аварийной посадки называют сильный боковой ветер. Полеты санавиации временно прекращены.

19:30, 25 сентября, 2021
Екатерина Сентемова
178
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авиакатастрофа\n#вертолет\n#операция\n#больница\n#санавиация\n#следствие
?>