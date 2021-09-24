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Решение о сотрудничестве с компанией, чей вертолет совершил жесткую посадку в Ижевске, примут после проверки инцидента

11:30, 24 сентября, 2021
Решение о сотрудничестве с компанией, чей вертолет совершил жесткую посадку в Ижевске, примут после проверки инцидента
11:30, 24 сентября, 2021
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#санавиация\n#следствие\n#проверка
Фото: ИА &quot;Сусанин&quot;
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В настоящее время полеты санавиации приостановлены.

Ижевск. Удмуртия. Решение о дальнейшем сотрудничестве либо о расторжении контракта с компанией, которая занимается транспортировкой экстренных пациентов в Удмуртии, будет принято после установления меры ответственности подрядчика. Об этом «Сусанину» сообщили в Минздраве Удмуртской Республики.

Напомним, 23 сентября вертолет санавиации совершил жесткую посадку на одну из хозпостроек на территории Первой РКБ в Ижевске. Предварительной причиной происшествия назвали резкий порыв бокового ветра. Пациент, которого перевозили из Можги, дополнительных травм не получил. После инцидента его увезли куда и было запланировано – в клинико-диагностический центр. В этот же день его прооперировали.

На время следственных действий полеты санавицации приостановили. Пока пациентов эвакуируют на спецавтомобилях.

Напомним, новый подрядчик — компания «Русские вертолетные системы» начала работать в Удмуртии с 1 сентября.

11:30, 24 сентября, 2021
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#санавиация\n#следствие\n#проверка
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