Решение о сотрудничестве с компанией, чей вертолет совершил жесткую посадку в Ижевске, примут после проверки инцидента

В настоящее время полеты санавиации приостановлены.

Ижевск. Удмуртия. Решение о дальнейшем сотрудничестве либо о расторжении контракта с компанией, которая занимается транспортировкой экстренных пациентов в Удмуртии, будет принято после установления меры ответственности подрядчика. Об этом «Сусанину» сообщили в Минздраве Удмуртской Республики.

Напомним, 23 сентября вертолет санавиации совершил жесткую посадку на одну из хозпостроек на территории Первой РКБ в Ижевске. Предварительной причиной происшествия назвали резкий порыв бокового ветра. Пациент, которого перевозили из Можги, дополнительных травм не получил. После инцидента его увезли куда и было запланировано – в клинико-диагностический центр. В этот же день его прооперировали.

На время следственных действий полеты санавицации приостановили. Пока пациентов эвакуируют на спецавтомобилях.

Напомним, новый подрядчик — компания «Русские вертолетные системы» начала работать в Удмуртии с 1 сентября.