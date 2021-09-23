Причиной экстренной посадки вертолёта на территории РКБ № 1 в Ижевске мог стать сильный ветер

На борту находились четыре человека.

Ижевск. Удмуртия. Благополучной посадке вертолёта санавиации Удмуртии на территории РКБ № 1 мог помешать сильный ветер. Об этом сообщил глава правительства республики Ярослав Семёнов.

«Предварительная причина — сильный боковой ветер. На месте находятся сотрудники МЧС. Угрозы для находящихся рядом людей в настоящий момент не существует», — отметил Семёнов.

Он отметил, что на борту находились четыре человека: пациент, пилот, врач и фельдшер. Последний получил незначительные ушибы. Ему оказана помощь. Все остальные не пострадали.

Напомним, машина совершила экстренную посадку на крышу хозяйственной постройки, недалеко от вертолётной площадки РКБ № 1.