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Причиной экстренной посадки вертолёта на территории РКБ № 1 в Ижевске мог стать сильный ветер

14:06, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
Причиной экстренной посадки вертолёта на территории РКБ № 1 в Ижевске мог стать сильный ветер
14:06, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#авиакатастрофа
Фото: ИГГС (Александр Исмагилов)
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На борту находились четыре человека.

Ижевск. Удмуртия. Благополучной посадке вертолёта санавиации Удмуртии на территории РКБ № 1 мог помешать сильный ветер. Об этом сообщил глава правительства республики Ярослав Семёнов.

«Предварительная причина — сильный боковой ветер. На месте находятся сотрудники МЧС. Угрозы для находящихся рядом людей в настоящий момент не существует», — отметил Семёнов.

Он отметил, что на борту находились четыре человека: пациент, пилот, врач и фельдшер. Последний получил незначительные ушибы. Ему оказана помощь. Все остальные не пострадали. 

Напомним, машина совершила экстренную посадку на крышу хозяйственной постройки, недалеко от вертолётной площадки РКБ № 1. 

14:06, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
240
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авиакатастрофа
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