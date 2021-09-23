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Пациента, находившегося в вертолёте санавиации во время его жёстской посадки в Ижевске, прооперировали

15:15, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
Пациента, находившегося в вертолёте санавиации во время его жёстской посадки в Ижевске, прооперировали
15:15, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#авиакатастрофа\n#операция\n#врачи
Фото: pixabay.com
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Мужчину доставляли из Можги.

Ижевск. Удмуртия. Врачи успешно прооперировали пациента, находившегося в вертолёте санавиации, когда тот совершил жёстскую посадку на тории тории РКБ № 1 в Ижевске.

При экстренном приземлении на крышу гаражной постройки 51-летний пациент не пострадал. Сразу после инцидента его доставили машиной скорой помощи в спецучреждение по профилю его заболевания. 

Мужчина прооперирован и находится под наблюдением врачей. Происшествие не повлияло на работу 1 РКБ.

Напомним, что 23 сентября на территории больничного комплекса совершил экстренную посадку борт санавиации Удмуртии. Предварительная причина произошедшего — сильный ветер. В вертолёте находились четыре человека: пациент, пилот, врач и фельдшер. У последнего лёгкое сотрясение. Остальные травм не получили.

15:15, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
90
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#авиакатастрофа\n#операция\n#врачи
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