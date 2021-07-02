Движение трамваев в Ижевске нарушено из-за проблем с высоковольтным кабелем

От Центра в сторону железнодорожного вокзала направлены дополнительные автобусы.

Ижевск. Удмуртия. Движение трамваев в Ижевске в сторону железнодорожного вокзала нарушено из-за проблем с высоковольтным кабелем. Специалисты разбираются в причинах аварии, сообщили в пресс-службе предприятия «ИжГорЭлектроТранс».

2 июля в 09:12 было остановлено движение трамваев 1, 5, 9 и 12 маршрутов на участке от Центра до улиц Московской и Огнеупорной. Причиной остановки стало отсутствие электроэнергии.

В свою очередь ИПОПАТ запустил дополнительные автобусные рейсы от остановки «Нагорная» до центра. Автобусы №25К полностью дублируют трамвайный маршрут, посадка и высадка пассажиров также производится в районе трамвайных остановок.