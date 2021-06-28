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В Удмуртии осудили мужчину за спаивание подростка

15:40, 28 июня, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии осудили мужчину за спаивание подростка
15:40, 28 июня, 2021
Екатерина Сентемова
234
0
#Ярский район\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#подростки\n#уголовное дело
Фото: twenty20.com
234
0

Нравственному воспитанию несовершеннолетнего был нанесен моральный вред.

Яр. Удмуртия. Жителя Ярского района осудили за распитие алкоголя с подростком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

В апреле 2021 года в деревне Бачумово 38-летний мужчина периодически выпивал спиртные напитки с несовершеннолетним. В результате 17-летнему подростку был нанесен вред физического развития и нравственного воспитания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 151 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста»).

Подсудимый признал вину. Его условно лишили свободы на 1 год с испытательным сроком на 1 год.

15:40, 28 июня, 2021
Екатерина Сентемова
234
0
#Ярский район\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#подростки\n#уголовное дело