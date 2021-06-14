Из-за урагана в Можге снесло 2 дерева и улетел профнастил у школы

Профильные металлические листы уже возвращены на место, а вот с упавшими деревьями еще идут работы.

Можга. Удмуртия. В Можге из-за сильного порыва ветра упали деревья и унесло кровлю у школы. Об этом сообщает глава Можги Михаил Трофимов на своей странице в “ВКонтакте”.

13 июня в результате урагана у первого корпуса школы № 9 ветер унес несколько листов профнастила. Они лежали в стопке для ремонта крыши здания.

Персонал учреждения быстро вернул их на место.

Также из-за сильных порывов ветра упали 2 дерева в районе улиц Ленина и Советской. В настоящее время инциденты устраняются.