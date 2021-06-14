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Из-за урагана в Можге снесло 2 дерева и улетел профнастил у школы

13:40, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
Из-за урагана в Можге снесло 2 дерева и улетел профнастил у школы
13:40, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
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#Можга\n#Удмуртия\n#ураган\n#погода\n#школа\n#деревья\n#происшествие
Фото: vk.com (Михаил Трофимов)
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Профильные металлические листы уже возвращены на место, а вот с упавшими деревьями еще идут работы.

Можга. Удмуртия. В Можге из-за сильного порыва ветра упали деревья и унесло кровлю у школы. Об этом сообщает глава Можги Михаил Трофимов на своей странице в “ВКонтакте”. 

13 июня в результате урагана у первого корпуса школы № 9 ветер унес несколько листов профнастила. Они лежали в стопке для ремонта крыши здания. 

Персонал учреждения быстро вернул их на место. 

Также из-за сильных порывов ветра упали 2 дерева в районе улиц Ленина и Советской. В настоящее время инциденты устраняются. 

13:40, 14 июня, 2021
Екатерина Сентемова
85
0
#Можга\n#Удмуртия\n#ураган\n#погода\n#школа\n#деревья\n#происшествие