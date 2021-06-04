Житель Кизнерского района получил условный срок за избиение ребенка и беременной жены

Мужчина полностью признал свою вину.

Кизнер. Удмуртия. В Кизнерском районе муж избивал беременную жену и двухлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

На почве ревности подсудимый периодически бил женщину в живот и лицо, а также угрожал убить. Своему двухлетнему ребенку он наносил удары проводом от зарядного устройства.

Во время судебного заседания обвиняемый признал вину в полном объеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении беременной женщины и несовершеннолетнего»), статьи 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию ребёнка») и части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»).

Виновного приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.