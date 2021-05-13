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Более 3 тысяч жителей Удмуртии обратились в больницы после встречи с клещами

17:28, 13 мая, 2021
Андрей Бирюков
Более 3 тысяч жителей Удмуртии обратились в больницы после встречи с клещами
17:28, 13 мая, 2021
Андрей Бирюков
79
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Можга\n#клещи
Фото: unsplash.com
79
0

Чаще всего на паразитов жаловались в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Более 3 тыс. жителей Удмуртии с начала эпидсезона обратились в больницы с жалобами на присасывание клещей. Из них 761 — дети. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Чаще всего на клещей жаловались в Ижевске — 1 748 человек (52%), Воткинске — 235 (7%), Можге — 192 (5,7%), а также в Можгинском районе — 110 (2,9%), Увинском — 98 (2,9%), Алнашском — 81 (2,4%) и Шарканском — 70 случаев (2,1%). 

В текущем эпидсезоне на клещевой энцефалит исследовали 2,4 тыс. клещей, в 70 выявлен возбудитель. Из 1,9 тыс. кровососов, исследованных на боррелиоз, возбудителя нашли в 600. 

На текущий момент от энцефалита привиты 62,2 тыс. жителей Удмуртии, включая 44,3 тыс. детей. Работы по обработке заражённой клещами территории проведены на площади 239,6 га. 

Напомним, за первые дни мая почти 600 человек обнаружили клещей.

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Также отметим, что самая надежная защита от энцефалита – вакцинация. Комплекс состоит из трех прививок, первую из которых ставят осенью. Клещи обитают в траве. Прицепившись к жертве, они ползут вверх, в самое укромное место. Часто их можно найти подмышками, в паху, на шее, голове или спине.

В начале мая акарицидную обработку проводили в ижевском парке Кирова.

17:28, 13 мая, 2021
Андрей Бирюков
79
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Можга\n#клещи