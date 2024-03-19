На обработку лесов и рекреационных зон в Ижевске от клещей планируют выделить полмиллиона рублей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика на проведение противоклещевой обработки лесов и рекреационных зон. Соответствующий аукцион опубликован на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 499 881 рубль. Она может быть снижена, если подрядчик предложит выполнить работы за меньшую сумму. Обработка будет проводиться с 1 апреля по 31 октября 2024 года. Работы разделят на три этапа: первый — с 1 апреля по 14 мая, второй — с 20 мая по 1 августа, третий — со 2 августа по 31 октября.

Всего будущему подрядчику предстоит обработать 108 локаций в городе. Среди основных можно выделить: Северное кладбище, Тимирязевский лес, лес у 1 РКБ, территория в районе Важнин ключа, лес в районе парка Кирова, леса в районе Воложки, территория леса, прилегающего к микрорайону «Выемка», лес по улице оружейника Драгунова, территория вокруг Успенского храма на улице Телегина, приют бездомных животных «Кот и пёс», лес с северной стороны Южного кладбища, Ярушкинский дендропарк, парк «Тишино».

Также обработке подвернутся территории школ, детских садов и больниц.

Напомним, первые два случая присасывания клещей в прошлом году были зафиксированы уже в конце марта, а о первом заболевшем энцефалитом стало известно в начале лета.