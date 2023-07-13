Почти 12 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В текущем сезоне в Удмуртии зарегистрировано 11 913 случаев присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Удмуртии.

В 2 463 случаях кровососы укусили детей.

Больше всего пострадали жители Ижевска — 6 264 человека, что составляет 52,6% от всех случаев по региону. В Глазове зарегистрировали 506 случаев присасывания клещей, в Можге — 433 случая, в Увинском районе — 334 случая, а в Можгинском районе, как и в Кезском — по 285 случаев.

Лабораторным исследованиям на наличие возбудителя клещевого энцефалита подверглись 8 993 кровососа. Вирус подтвердился у 115. Помимо этого в 2 774 клещах — 40% — был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза.

Жителям Удмуртии напоминают о самой надежной защите от клещевого энцефалита — вакцинации. В 2023 году уколы поставили 117 204 жителей региона, в числе которых 87 910 детей.

Напомним, что в Удмуртии, по данным на 11 июня, иксодовым клещевым боррелиозом заболели 11 человек, а клещевым вирусным энцефалитом — 10.