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За неделю клещи покусали 9 жителей Удмуртии

10:00, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За неделю клещи покусали 9 жителей Удмуртии
10:00, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#клещи\n#укусы
Фото: unsplash.com (Erik Karits)
41
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Случаи присасывания кровососов зафиксировали у жителей Ижевска и Шарканского района.

Ижевск. Удмуртия. За последнюю неделю в больницы Удмуртии с жалобами на укусы клещей обратились 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Отмечается, что 8 пострадавших живут в Ижевске, и один — в Шарканском районе. Клещи присосались к людям в лесной зоне — в местах отдыха на территории населенных пунктов. 

Всего с начала эпидемического сезона Удмуртии кровососы покусали 11 человек, из них трое детей. Шесть клещей были исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Результат оказался отрицательным. 

Напомним, что первые два случая присасывания клещей в 2024 году зарегистрировали в Селтинском и Якшур-Бодьинском районах. 

10:00, 12 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
41
0
#Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#клещи\n#укусы