За неделю клещи покусали 9 жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За последнюю неделю в больницы Удмуртии с жалобами на укусы клещей обратились 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Отмечается, что 8 пострадавших живут в Ижевске, и один — в Шарканском районе. Клещи присосались к людям в лесной зоне — в местах отдыха на территории населенных пунктов.

Всего с начала эпидемического сезона Удмуртии кровососы покусали 11 человек, из них трое детей. Шесть клещей были исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Результат оказался отрицательным.

Напомним, что первые два случая присасывания клещей в 2024 году зарегистрировали в Селтинском и Якшур-Бодьинском районах.