Два первых случая присасывания клещей зарегистрировали в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали два первых случая присасывания клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Инциденты произошли в Селтинском и Якшур-Бодьинском районах. Присасывания клещей произошли в лесной зоне и на территории райцентра. Один клещ лабораторно исследован на наличие возбудителя клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Результат исследования оказался отрицательным.

Отметим, что с начала 2024 года с нарастающим итогом против клещевого вирусного энцефалита в Удмуртии привито 4 871 человек. Вакцина есть в наличии во всех медучреждениях республики.

В ведомстве напомнили, что после укуса клеща в течение 2-3 недель необходимо измерять температуру, и при её повышении, появлении головных болей, недомогании, покраснении в месте укуса, увеличивающемся до 5 см и более, нужно обратиться к участковому врачу, невропатологу или вызвать скорую помощь.

Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» готовы к проведению исследований клещей. Адреса лабораторий указаны на сайте Роспотребнадзора УР.

Напомним, в прошлом году первые случаи присасывания клещей были зафиксированы 30 марта.