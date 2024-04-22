В Ижевске началась обработка парков от клещей и грызунов

Ижевск. Удмуртия. С приходом тепла в Ижевске стартовала обработка парков и скверов от клещей и грызунов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях.

Обработку территорий начали с парка Тишино. Помимо него, специалисты 22 апреля провели дезинфекцию в Ярушкинском дендропарке, у ЖК «Дубрава» и в Чемошурском лесу. Завтра планируется обработка Буммашевского и Тимирязевского лесов, а также лесопосадки на улице Ворошилова.

Кроме того, на этой неделе работы проведут на Западном, Южном и Кенском кладбищах. Завершение дезинфекции кладбищ ожидается в середине мая.

«Все городские территории и кладбища будут обработаны по схеме – трижды от клещей и дважды от грызунов», — рассказал Дмитрий Чистяков.

Мэр также призвал жителей не забывать о профилактике — ношение закрытой одежды, регулярный осмотр тела после прогулок в парках.

Напомним, на 18 апреля в Удмуртии зафиксировано 59 случаев укусов клещей.