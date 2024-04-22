Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Человек, который построил свой город Лонгрид Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид

В Ижевске началась обработка парков от клещей и грызунов

20:45, 22 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске началась обработка парков от клещей и грызунов
20:45, 22 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
31
0
#обработка\n#Ижевск\n#клещи\n#грызуны
Фото: Дмитрий Чистяков
31
0

Начали с парка Тишино.

Ижевск. Удмуртия. С приходом тепла в Ижевске стартовала обработка парков и скверов от клещей и грызунов. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в соцсетях.

Обработку территорий начали с парка Тишино. Помимо него, специалисты 22 апреля провели дезинфекцию в Ярушкинском дендропарке, у ЖК «Дубрава» и в Чемошурском лесу. Завтра планируется обработка Буммашевского и Тимирязевского лесов, а также лесопосадки на улице Ворошилова.

Кроме того, на этой неделе работы проведут на Западном, Южном и Кенском кладбищах. Завершение дезинфекции кладбищ ожидается в середине мая.

«Все городские территории и кладбища будут обработаны по схеме – трижды от клещей и дважды от грызунов», — рассказал Дмитрий Чистяков.

Мэр также призвал жителей не забывать о профилактике — ношение закрытой одежды, регулярный осмотр тела после прогулок в парках.

Напомним, на 18 апреля в Удмуртии зафиксировано 59 случаев укусов клещей.

20:45, 22 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
31
0
#обработка\n#Ижевск\n#клещи\n#грызуны