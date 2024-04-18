В Удмуртии клещи с начала эпидсезона покусали уже 59 человек

Ижевск. Удмуртия. С начала эпидемического сезона в Удмуртии зарегистрировано 59 случаев присасывания клещей, из них 22 случая укуса детей . Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

За последнюю неделю к медикам Удмуртии обратились 48 человек – в Увинском районе зафиксировано семь случаев присасывания, в Малопургинском – пять случаев, Якшур-Бодьинском – три случая, в Киясовском, Сарапульском, Ярском и Можгинском районах по одному случаю. В городах зафиксировано 29 укусов – 22 случая в Ижевске, в Можге – три случая, Воткинске – три случая, Сарапуле – один случай.

26 клещей исследовали на наличие инфекций. По результатам выявлено два случая клещевого боррелиоза. Клещевого энцефалита не обнаружено.

Напомним, в Ижевске жители могут сдать клещей на исследование в лабораторию «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртии» по адресу: улица Ленина, 106. Режим работы с 08:30 до 16:00 в рабочие дни до первого мая.

За прошлую неделю было выявлено девять случаев присасывания клещей.