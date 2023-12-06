В Удмуртии с начала года после присасывания клещей заразились 122 человека

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за эпидемический сезон текущего года выявлено 122 случая заражения людей после присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

С жалобами на присасывание клещей обратились 14 616 человек, среди которых 2 925 детей. В ходе проведённых исследований было установлено, что инфицированность паукообразных энцефалитом составила 1,2%, баррелиозом – 33,5%, анаплазмой – 1,3%, эрлихиями – 5,4%.

Всего в республике зарегистрировано 122 случая инфекций, передающихся клещами. 73 из них приходится на боррелиоз, 49 случаев — на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). Большая часть заболевших — 40 человек — ижевчане.

Также отмечается, что среди заразившихся не было привитых от этих болезней.