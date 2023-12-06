Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

В Удмуртии с начала года после присасывания клещей заразились 122 человека

08:30, 06 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии с начала года после присасывания клещей заразились 122 человека
08:30, 06 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи
Фото: ИА «Сусанин»
130
0

Большая часть случаев приходится на клещевой боррелиоз.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за эпидемический сезон текущего года выявлено 122 случая заражения людей после присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

С жалобами на присасывание клещей обратились 14 616 человек, среди которых 2 925 детей.  В ходе проведённых исследований было установлено, что инфицированность паукообразных энцефалитом составила 1,2%, баррелиозом – 33,5%, анаплазмой – 1,3%, эрлихиями – 5,4%.

Всего в республике зарегистрировано 122 случая инфекций, передающихся клещами. 73 из них приходится на боррелиоз, 49 случаев — на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ). Большая часть заболевших — 40 человек — ижевчане.

Также отмечается, что среди заразившихся не было привитых от этих болезней.

08:30, 06 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
130
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#клещи