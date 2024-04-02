Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Кладбища Ижевска начнут обрабатывать от клещей и грызунов в конце апреля

15:00, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Кладбища Ижевска начнут обрабатывать от клещей и грызунов в конце апреля
15:00, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
10
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#обработка\n#клещи\n#грызуны\n#парки
Фото: ИА «Сусанин»
10
0

Аналогичные работы в городских лесах и парках стартуют, когда температура воздуха установится выше +10 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В конце апреля в Ижевске начнут обрабатывать кладбища от клещей и грызунов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Территорию общей площадью 257,5 га три раза обработают от клещей и два раза — от грызунов. Сумма контракта составила 310,2 тыс. рублей. 

Акарицидные обработки лесов и парков площадью 465 га проведут весной, летом и осенью. Дератизацию на площади в 250 га запланировали на весну и осень. На работы выделено 392,4 тыс. 

К обработке лесов и озеленённых территорий подрядчик приступит, когда среднесуточная температура в Ижевске будет не меньше +10 градусов. Такую погоду ожидают в конце апреля или начале мая. 

Отмечается, что во время дезинфекционных мероприятий будет вестись контроль эффективности обработок. Если специалисты заметят на территориях клещей и грызунов, то подрядчику придется вновь проводить обработку, но уже за свой счёт. 

15:00, 02 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
10
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#обработка\n#клещи\n#грызуны\n#парки