Кладбища Ижевска начнут обрабатывать от клещей и грызунов в конце апреля

Ижевск. Удмуртия. В конце апреля в Ижевске начнут обрабатывать кладбища от клещей и грызунов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Территорию общей площадью 257,5 га три раза обработают от клещей и два раза — от грызунов. Сумма контракта составила 310,2 тыс. рублей.

Акарицидные обработки лесов и парков площадью 465 га проведут весной, летом и осенью. Дератизацию на площади в 250 га запланировали на весну и осень. На работы выделено 392,4 тыс.

К обработке лесов и озеленённых территорий подрядчик приступит, когда среднесуточная температура в Ижевске будет не меньше +10 градусов. Такую погоду ожидают в конце апреля или начале мая.

Отмечается, что во время дезинфекционных мероприятий будет вестись контроль эффективности обработок. Если специалисты заметят на территориях клещей и грызунов, то подрядчику придется вновь проводить обработку, но уже за свой счёт.