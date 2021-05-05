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8 домов и здание бывшего ФАПа загорелись в Кизнерском районе

10:07, 05 мая, 2021
Дарья Саушина
8 домов и здание бывшего ФАПа загорелись в Кизнерском районе
10:07, 05 мая, 2021
Дарья Саушина
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#Кизнер\n#происшествие\n#пожар\n#МЧС
Фото: vk.com/ai_plotnikov
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Часть зданий полностью уничтожена.

Кизнер. Удмуртия. Из-за сильного ветра в Кизнерском районе огонь повредил или уничтожил 8 домов и здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта. Как написал на своей странице в «ВКонтакте» глава района Александр Плотников, 4 мая в 14:20 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Марийский Сарамак.

Из-за сильного ветра огонь мгновенно перекинулся на другие строения. Пострадавших среди жителей нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике отметили, что площадь возгорания строений составила 390 кв. м., ландшафтного пожара - 15 га, лесной подстилки - 4 га. Производилась опашка по периметру пожара длинной 7 км.

С огнем боролись 79 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 9 единиц техники.

10:07, 05 мая, 2021
Дарья Саушина
243
0
#Кизнер\n#происшествие\n#пожар\n#МЧС