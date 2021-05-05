8 домов и здание бывшего ФАПа загорелись в Кизнерском районе

Часть зданий полностью уничтожена.

Кизнер. Удмуртия. Из-за сильного ветра в Кизнерском районе огонь повредил или уничтожил 8 домов и здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта. Как написал на своей странице в «ВКонтакте» глава района Александр Плотников, 4 мая в 14:20 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Марийский Сарамак.

Из-за сильного ветра огонь мгновенно перекинулся на другие строения. Пострадавших среди жителей нет.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике отметили, что площадь возгорания строений составила 390 кв. м., ландшафтного пожара - 15 га, лесной подстилки - 4 га. Производилась опашка по периметру пожара длинной 7 км.

С огнем боролись 79 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 39 человек и 9 единиц техники.