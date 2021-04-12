Житель Глазова спас себя от мошенников из «службы безопасности банка»

Он вовремя решил сначала позвонить в финансовое учреждение.

Глазов. Удмуртия. Мошенники под видом сотрудников банка пытались похитить 163 тыс. рублей у жителя Глазова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Как следует из обращения 49-летнего мужчины, ему с разных номеров звонили неизвестные и представлялись сотрудниками службы безопасности различных банков и полицейскими. Мошенники убедили потерпевшего, что с его карты пытаются похитить деньги, и их нужно срочно снять и положить на «безопасный счёт».

Мужчина снял в банкомате со своей карты 163 тыс. рублей, чтобы перевести их в «безопасное место», однако вовремя решил сначала позвонить в банк. В учреждении глазовчанину рассказали, что его пытаются обмануть, а деньги никуда переводить не нужно. После этого он обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту покушения на мошенничество в значительном размере.

МВД по Удмуртской Республике напоминает: сотрудники банков никогда не предлагают своим клиентам переводить деньги на сторонние счета для защиты их от кражи. Если такой звонок всё же поступил, необходимо его прекратить и позвонить на «горячую линию» финансового учреждения, номер которого указан на обороте карты.