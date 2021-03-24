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Зоозащитники обеспокоены массовым отравлением собак в Завьялово

15:25, 24 марта, 2021
Анна Торхова
Зоозащитники обеспокоены массовым отравлением собак в Завьялово
15:25, 24 марта, 2021
Анна Торхова
89
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#собаки\n#животные
Фото: vk.com/azj_izhevsk
89
0

Администрация района обратилась в полицию.

Завьялово. Удмуртия. Зоозащитники обеспокоены массовым отравлением собак в Завьялово. Об этом они сообщают в группе «Альянс Защитников Животных — Ижевск». 
На улице Чкалова волонтеры нашли трупы трех собак. «Если вы видели подозрительных лиц, раскидывающих приманки или что-то знаете об этом - сообщите нам!», - пишут в сообществе.
Как рассказали «Сусанину» в администрации Завьяловского района, по факту жестокого обращения с животными администрация уведомила органы полиции и районную ветслужбу.  
15:25, 24 марта, 2021
Анна Торхова
89
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#собаки\n#животные