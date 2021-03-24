Администрация района обратилась в полицию.

Завьялово. Удмуртия. Зоозащитники обеспокоены массовым отравлением собак в Завьялово. Об этом они сообщают в группе «Альянс Защитников Животных — Ижевск».

На улице Чкалова волонтеры нашли трупы трех собак. «Если вы видели подозрительных лиц, раскидывающих приманки или что-то знаете об этом - сообщите нам!», - пишут в сообществе.

Как рассказали «Сусанину» в администрации Завьяловского района, по факту жестокого обращения с животными администрация уведомила органы полиции и районную ветслужбу.