В Игринском районе упала водонапорная башня

Её установили чуть более года назад.

Игра. Удмуртия. В деревне Байвал Игринского района Удмуртии обрушилась водонапорная башня. Об этом сообщил глава муниципального образования Александр Чирков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Башня была установлена чуть более года назад, а 17 марта она обрушилась — по предварительным данным, из-за обледенения и ветра.

Администрация района направила подрядчику, установившему сооружение, претензию. По результатам переговоров поставщик начал изготавливать новую башню, он же займётся её установкой.

«Больших перебоев с подачей воды не допущено. В настоящее время вода подаётся напрямую в систему водоснабжения, устанавливается частотный регулятор», — заключил глава района.