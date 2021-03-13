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Лже-экстрасенс выманила у жительницы Воткинска почти 300 тыс рублей

13:05, 13 марта, 2021
Андрей Бирюков
Лже-экстрасенс выманила у жительницы Воткинска почти 300 тыс рублей
13:05, 13 марта, 2021
Андрей Бирюков
233
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#Удмуртия\n#Воткинск\n#мошенничество
Фото: pixabay.com
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Возбуждено уголовное дело.

Воткинск. Удмуртия. Жительница Воткинска лишилась почти 300 тыс. рублей, когда пыталась получить помощь экстрасенса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. 

60-летняя пенсионерка увидела по телевизору объявление от экстрасенса. Она решила обратиться по нему, чтобы ей помогли найти пропавшего родственника. Экстрасенс сообщила, что разыскиваемый жив и находится в беспомощном состоянии, однако заверила, что может помочь ему дистанционно. 

За разные услуги потерпевшая перевела мошеннице 298 тыс. рублей. Пенсионерка только через неделю поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. 

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество в крупном размере»). 

В МВД напоминают, что не нужно доверять сомнительной рекламе, а также никогда не переводить деньги незнакомым лицам.

13:05, 13 марта, 2021
Андрей Бирюков
233
0
#Удмуртия\n#Воткинск\n#мошенничество