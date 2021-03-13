Лже-экстрасенс выманила у жительницы Воткинска почти 300 тыс рублей

Возбуждено уголовное дело.

Воткинск. Удмуртия. Жительница Воткинска лишилась почти 300 тыс. рублей, когда пыталась получить помощь экстрасенса. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

60-летняя пенсионерка увидела по телевизору объявление от экстрасенса. Она решила обратиться по нему, чтобы ей помогли найти пропавшего родственника. Экстрасенс сообщила, что разыскиваемый жив и находится в беспомощном состоянии, однако заверила, что может помочь ему дистанционно.

За разные услуги потерпевшая перевела мошеннице 298 тыс. рублей. Пенсионерка только через неделю поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество в крупном размере»).

В МВД напоминают, что не нужно доверять сомнительной рекламе, а также никогда не переводить деньги незнакомым лицам.