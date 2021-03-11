Надругавшемуся над девочкой в Глазове преступнику увеличили срок в два раза

Суд первой инстанции приговорил его к 5 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Глазов. Удмуртия. Жителю Пермского края, надругавшемуся в Глазове над дочкой сожительницы, ужесточили приговор. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, в декабре 2020 года за совершение насильственных действий сексуального характера его приговорили к 5 годам 6 месяцам тюрьмы.

Однако гособвинитель посчитал наказание слишком мягким. Осужденный совершил особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней, чем причинил вред нормальному психическому и нравственному развитию девочки.

В результате судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Удмуртии пересмотрела приговор. Насильника отправили в колонию строгого режима на 12 лет.