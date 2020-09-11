Подстрекателем оказался бывший зять хозяйки квартиры.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отправили в колонию одного из участников убийства отца и сына в квартире на улице Холмогорова. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, убийство произошло летом прошлого года. Тревогу тогда подняла женщина, которая сообщила в полицию, что её муж и сын, оставшиеся дома, перестали отвечать на звонки. Выяснилось, что мужчин убили: хозяина квартиры ударили по голове тупым предметом, а его спящего сына задушили. Злоумышленники вскрыли сейф, стоявший в квартире, и украли 31 млн рублей, после чего скрылись на заранее подготовленном авто, которым управлял четвертый соучастник.

Сообщников оказалось четверо. Подстрекателем и пособником убийства оказался 45-летний бывший муж сестры хозяйки квартиры. 45-летний мужчина часто выпивал, испытывал финансовые трудности. Он предложил двоим своим знакомым, которые ранее уже были судимы, совершить нападение, подробно рассказал о месте жительства бывшей родни и помог разработать план, но сам в разбое участия не принимал. Убийство родственников в его планы не входило.

«Подсудимый признал вину и оказал содействие в раскрытии преступления и розыске соучастников», – отмечается в сообщении.

Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении остальных соучастников преступления рассматривается Верховным судом Удмуртской Республики.