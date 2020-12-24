  • $ 75.46 ↑
  • € 91.98 ↓

Мошенники украли у жителя Киясовского района 820 тыс рублей

13:20, 24 декабря, 2020
Андрей Бирюков
Мошенники украли у жителя Киясовского района 820 тыс рублей
13:20, 24 декабря, 2020
Андрей Бирюков
283
0
#Удмуртия\n#мошенничество
Фото: ИА Сусанин
283
0

Возбуждено уголовное дело.

Киясово. Удмуртия. Житель Киясовского района стал жертвой мошенников, переведя им 820 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 
В полицию обратился 45-летний житель села Подгорное. Он рассказал, что днём ему позвонила девушка, представившаяся сотрудником банка. Она сообщила потерпевшему, что зафиксировала попытку кражи его конфиденциальных данных. Чтобы сохранить данные, лже-сотрудница банка помогла сельскому жителю оформить онлайн-кредит на 820 тыс. рублей. После этого его попросили обналичить его и перевести деньги на якобы «безопасный счёт», что он и сделал. Также мошенники попросили перевести деньги с личного вклада. Сняв их в банке, мужчина обратился к сотруднице банка, которая сообщила, что он стал жертвой мошенников. 
Всё это время лже-сотрудница банка была с потерпевшим на связи. Он прервал разговор только после того, как узнал, что его обманули. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершённое в крупном размере»). 
В МВД напоминают: не поддавайтесь панике, когда слышите, что на вас пытаются оформить кредит. Если у вас запрашивают данные карты, просят назвать коды или пароли — прекратите разговор и сообщите о нём непосредственно в банк. Номер его горячей линии указан на обороте вашей карты.
13:20, 24 декабря, 2020
Андрей Бирюков
283
0
#Удмуртия\n#мошенничество