Мошенники украли у жителя Киясовского района 820 тыс рублей

Возбуждено уголовное дело.

Киясово. Удмуртия. Житель Киясовского района стал жертвой мошенников, переведя им 820 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию обратился 45-летний житель села Подгорное. Он рассказал, что днём ему позвонила девушка, представившаяся сотрудником банка. Она сообщила потерпевшему, что зафиксировала попытку кражи его конфиденциальных данных. Чтобы сохранить данные, лже-сотрудница банка помогла сельскому жителю оформить онлайн-кредит на 820 тыс. рублей. После этого его попросили обналичить его и перевести деньги на якобы «безопасный счёт», что он и сделал. Также мошенники попросили перевести деньги с личного вклада. Сняв их в банке, мужчина обратился к сотруднице банка, которая сообщила, что он стал жертвой мошенников.

Всё это время лже-сотрудница банка была с потерпевшим на связи. Он прервал разговор только после того, как узнал, что его обманули. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершённое в крупном размере»).