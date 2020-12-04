Шестиклассник в Ижевске скончался, надышавшись дезодорантом из пакета

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В четверг, 3 декабря, двое шестиклассников после уроков пришли в подъезд одного из многоквартирных домов. Один из мальчиков принес с собой флакон дезодоранта, распылил его содержимое в пакет и начал вдыхать. Вскоре ему стало плохо, второй ребенок стал звать на помощь. На крики выбежала жительница одной из квартир, она же и вызвала скорую помощь.

Однако, несмотря на все старания медиков, ребенок скончался.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи осмотрели место происшествия, начали допрос свидетелей, родителей погибшего подростка, педагоги и администрация школы.

«Будет дана оценка всем обстоятельствам гибели несовершеннолетнего, а также полноте принимаемых должностными лицами органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних мер, направленных на предотвращение негативных факторов, которые могли способствовать произошедшему», – отметили следователи.