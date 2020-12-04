Мужчину и кошку спасли из загоревшейся квартиры в Ижевске

Пожарным пришлось вскрыть входную дверь.

Ижевск. Удмуртия. Мужчину спасли из загоревшейся квартиры в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Пожар в ЖК «Ривьера-парк» произошел утром в пятницу, 4 декабря. О дыме в окне квартиры сообщил сосед.

Пожарным пришлось вскрыть входную дверь.

«В 9:35 пожар ликвидирован, горели постельные принадлежности», – рассказали представители спасательного ведомства.

Из квартиры спасли мужчину, о его состоянии пока не сообщается. Специалисты устанавливают причину пожара.

UPD: позже стало известно, что пожарные спасли и реанимировали кошку владельца квартиры. О том, что в помещении осталось животное, сообщил сам мужчина.

Питомицу обнаружили в ванной комнате, она уже не двигалась.

«Вынесли ее в подъезд. Стали подавать воздух через дыхательный аппарат, параллельно с этим массируя грудь, чтобы легкие продышались от дыма», – рассказал заместитель начальника ПСЧ №1 Иван Коннонов.

Вскоре кошку задвигалась и задышала самостоятельно. Её передали в руки хозяину.

Спасенный мужчина рассказал, что в момент возгорания находился в ванной. Когда он вышел, квартира была в дыму. Ижевчанин попытался выбраться из помещения, но входная дверь оказалась слишком горячей, тогда он открыл окно и стал звать на помощь