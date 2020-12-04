Мужчину и кошку спасли из загоревшейся квартиры в Ижевске

Пожарным пришлось вскрыть входную дверь.
Ижевск. Удмуртия. Мужчину спасли из загоревшейся квартиры в Ижевске. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
Пожар в ЖК «Ривьера-парк» произошел утром в пятницу, 4 декабря. О дыме в окне квартиры сообщил сосед.
Пожарным пришлось вскрыть входную дверь.
«В 9:35 пожар ликвидирован, горели постельные принадлежности», – рассказали представители спасательного ведомства.
Из квартиры спасли мужчину, о его состоянии пока не сообщается. Специалисты устанавливают причину пожара.
UPD: позже стало известно, что пожарные спасли и реанимировали кошку владельца квартиры. О том, что в помещении осталось животное, сообщил сам мужчина.
Питомицу обнаружили в ванной комнате, она уже не двигалась.
«Вынесли ее в подъезд. Стали подавать воздух через дыхательный аппарат, параллельно с этим массируя грудь, чтобы легкие продышались от дыма», – рассказал заместитель начальника ПСЧ №1 Иван Коннонов.
Вскоре кошку задвигалась и задышала самостоятельно. Её передали в руки хозяину.
Спасенный мужчина рассказал, что в момент возгорания находился в ванной. Когда он вышел, квартира была в дыму. Ижевчанин попытался выбраться из помещения, но входная дверь оказалась слишком горячей, тогда он открыл окно и стал звать на помощь