Ижевский айтишник доверился мошенникам и лишился 135 000 рублей

Специалист в сфере IT установил на свое телефон программу удалённого доступа.

Ижевск. Удмуртия. Очередной жертвой телефонных мошенников стал IT-специалист из Ижевска, у которого похитили более 135 тыс. рублей с банковского счёта с помощью программы удалённого доступа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

На телефон 37-летнего айтишника поступил звонок от женщины, представившейся сотрудницей банка. Незнакомка сообщила, что злоумышленники пытаются подключить на свой номер его банковское приложение.

Мошенница уговорила его установить на телефон «антивирусную» программу, не позволяющую сторонним лицам отслеживать изменения баланса карты. Однако под личиной киберзащиты злоумышленница подсунула IT-специалисту программу удалённого доступа, которую мужчина установил на свой смартфон.

Затем женщина попросила совершить три тестовых перевода через приложение, убедив ижевчанина, что это демо-версия программы и кровно заработанные средства никуда не уйдут. Под диктовку мошенницы потерпевший совершил несколько операций по счёту.

Последующий звонок на «горячую линию» банка прояснил ситуацию: звонков от реальных специалистов не было, а на карте не хватает более 135 тыс. рублей, которые потерпевший внёс на счёт для очередного списания по взятому ранее кредиту. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»).