Штраф в 33 тыс рублей заплатит житель Ижевска за попытку отправить в колонию телефоны квадрокоптером

Мужчина намеревался передать в учреждение телефоны, сим-карты и USB-адаптеры.





Ижевск. Удмуртия. Жителю Ижевска, который намеревался отправить в колонию запрещенные вещи, назначали штраф. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

Напомним, что в июне 2020 года 30-летний мужчина пытался доставить осужденным 3 телефона, 5 USB-адаптеров и 6 сим-карт. Злоумышленник хотел перебросить сверток с помощью квадрокоптера. Тогда правонарушителя задержали сотрудники исправительного учреждения. Беспилотный летательный аппарат и запрещенные предметы изъяли.

Ижевчанину предстоит заплатить штраф в 33 тыс. рублей за совершение 2 административных правонарушений: попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (статья 19.12 КоАП РФ), и нарушение правил использования воздушного пространства (статья 11.4 КоАП РФ).