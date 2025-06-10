Кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Фёдор Евдокимов рассказал, правда ли бег полезен для здоровья или, напротив, может нанести вред организму. Мнением врача делится пресс-служба Пироговского университета.

Эксперт отмечает, что бег бегу рознь. Внезапный бег, когда мы куда-то опаздываем или пытаемся успеть в уезжающий автобус, является вредным, поскольку требует больших физических усилий и перенапрягает все системы организма, в первую очередь, сердечно-сосудистую.

«Если же говорить о плановом, регулярном беге в рамках физкультурных тренировок, то в большинстве своём бег положительно влияет на весь организм. Здесь и положительные эмоции от осознания, что ты занимаешься хорошим делом – заботишься о своём здоровье. И постепенное приучение сердца и сосудов к нагрузкам приведёт к улучшению кровоснабжения всех органов и тканей», – рассказывает Фёдор Евдокимов.

Также считается, что бег замедляет старение сердечно-сосудистой системы, однако к этому утверждению стоит относиться с осторожностью.

С одной стороны, бег, как и другие физические нагрузки, улучшает обменные процессы, препятствует появлению лишнего веса и так далее, но старение всего организма и отдельных его тканей – это заложенный природой механизм, реализуемый на разных уровнях, и только бег не сможет затормозить его. Однако физическая активность может помочь человеку чувствовать себя комфортнее и здоровей, считает врач.

Заниматься даже любительским бегом бездумно нельзя. Прежде чем заняться тренировками, необходимо проконсультироваться с врачом.

«Возможно, человек уже имеет болезнь или серьёзные проблемы со здоровьем, но из-за «силы организма» эти болезни не проявляются, а при начавшихся нагрузках могут проявиться сразу и в достаточно выраженном виде. Наступит резкая декомпенсация и внешне здоровый человек внезапно станет тяжело больным», – предупреждает специалист.