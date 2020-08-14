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Две ижевчанки отдали «работникам банка» почти 1,3 млн рублей под предлогом защиты от мошенников

10:25, 14 августа, 2020
Юрий Абашев
Две ижевчанки отдали «работникам банка» почти 1,3 млн рублей под предлогом защиты от мошенников
10:25, 14 августа, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#мошенничество
Фото: ИА Сусанин
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На потерпевших, якобы, кто-то хотел оформить кредиты.

Ижевск. Удмуртия. Две жительницы Ижевска оформили на себя кредиты и перевели мошенникам почти 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

13 августа в полицию обратились две женщины 60 и 42 лет. Обе стали жертвами мошенников.

Установлено, что ижевчанкам позвонили лже-сотрудники банков, предупредив о попытке оформления неизвестными лицами на них кредитов. Женщин ввели в заблуждение и предложили им оформить так называемые зеркальные кредиты для предотвращения списания средств.

После оформления займа, потерпевшие по указанию мошенников обналичили деньги и перевели на указанные злоумышленниками счета. В результате у 60-летней пенсионерки было похищено 345 тыс. рублей, а у 42-летней медсестры 949 тыс. рублей.

«УМВД России по Ижевску напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков», — предупредили в ведомстве.

10:25, 14 августа, 2020
Юрий Абашев
175
0
#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#мошенничество

 

 

 


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