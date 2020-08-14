Две ижевчанки отдали «работникам банка» почти 1,3 млн рублей под предлогом защиты от мошенников

На потерпевших, якобы, кто-то хотел оформить кредиты.





Ижевск. Удмуртия. Две жительницы Ижевска оформили на себя кредиты и перевели мошенникам почти 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

13 августа в полицию обратились две женщины 60 и 42 лет. Обе стали жертвами мошенников.

Установлено, что ижевчанкам позвонили лже-сотрудники банков, предупредив о попытке оформления неизвестными лицами на них кредитов. Женщин ввели в заблуждение и предложили им оформить так называемые зеркальные кредиты для предотвращения списания средств.

После оформления займа, потерпевшие по указанию мошенников обналичили деньги и перевели на указанные злоумышленниками счета. В результате у 60-летней пенсионерки было похищено 345 тыс. рублей, а у 42-летней медсестры 949 тыс. рублей.

«УМВД России по Ижевску напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков», — предупредили в ведомстве.