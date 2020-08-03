В ГИБДД уточнили, что мужчине могло стать плохо за рулем.

Воткинск. Удмуртия. Пожилой водитель погиб при столкновении с прицепом в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.



ДТП произошло утром 2 августа в поселке Новый Воткинского района. Около 07:00 напротив дома №3 по улице Построечная мужчина на «Рено Логан» врезался в стоящий прицеп. 60-летний житель Удмуртии погиб на месте происшествия.



Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, проводится расследование. «Не исключен факт того, что водителю стало плохо за рулем», — отметили в сообщении.



Добавим, что с 31 июля по 2 августа в Удмуртии произошло 14 дорожных аварий с пострадавшими. 2 человека погибли, 22 — получили травмы. В частности, 1 августа в аварии под Ижевском погиб 28-летний водитель легковушки, в ее салоне находилась и беременная женщина, которая получила травмы.



